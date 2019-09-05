Son Dakika Haberleri: Korkuteli Güzle grup yolu asfaltlanıyor
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Korkuteli Güzle grup yolu asfaltlanıyor

3 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 kilometre uzunluğundaki Korkuteli Güzle Mahallesi grup yolunu asfaltlıyor.

Korkuteli Güzle grup yolu asfaltlanıyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 kilometre uzunluğundaki Korkuteli Güzle Mahallesi grup yolunu asfaltlıyor.


Büyükşehir Belediyesi ilçelere modern, konforlu ve güvenli yollar kazandırmak için Antalya'nın dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda Korkuteli İlçesi'ne bağlı Güzle Mahallesi grup yolunda sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor.


Alt yapı ekipleri de bir yandan 22 kilometre uzunluğundaki grup yolunun dar olan bölümlerini genişletirken, heyelana karşı istinat duvarı örüyor. Hazırlığı biten kısımlar vakit kaybedilmeksizin asfaltlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, yürütülen sathi asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışanlardan bilgi aldı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:49 Kaynak: İHA
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