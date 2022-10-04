Eğitimde hız kuralları ve takip mesafesi, geçme geçilme kuralları, durma-duraklama ve yolcu indirme bindirme kuralları, kara yolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet ve motorlu bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanımın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin harekat tarzı, yaya geçitlerinde öğrencilerin hareket tarzları anlatıldı.

Kaynak: AA

Korkuteli, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Korkuteli'de öğrenci ve servis şoförlerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.