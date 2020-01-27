Korkuteli ilçesinde karla mücadele ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korkuteli ilçesinde karla mücadele ediliyor - Son Dakika

Korkuteli ilçesinde karla mücadele ediliyor

6 saat önce

Korkuteli ilçesinde Söbüce Mahallesi'nin karla kaplanan yolu, belediye ekiplerince iş makineleriyle açıldı.

Korkuteli ilçesinde karla mücadele ediliyor, System.String[]

Korkuteli ilçesinde Söbüce Mahallesi'nin karla kaplanan yolu, belediye ekiplerince iş makineleriyle açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, doğu ve batı ilçelerinin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için hummalı çalışma yapıldığı belirtildi.


Kırsal alan ekiplerinin kardan kapanan mahalle yollarını iş makineleriyle temizleyerek açtığı aktarılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesi Söbüce Mahalle yolunda karla mücadele çalışması yaptı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeni ile kapanan Söbüce yolunu iş makineleriyle açtı." ifadeleri kullanıldı.

Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jahovic, en az 3 hafta yok
Denizlispor maçında sakatlanan Jahovic, en az 3 hafta oynayamayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 22:48:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korkuteli ilçesinde karla mücadele ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]