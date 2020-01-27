Korkuteli ilçesinde karla mücadele ediliyor - Son Dakika

Korkuteli ilçesinde Söbüce Mahallesi'nin karla kaplanan yolu, belediye ekiplerince iş makineleriyle açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, doğu ve batı ilçelerinin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için hummalı çalışma yapıldığı belirtildi.



Kırsal alan ekiplerinin kardan kapanan mahalle yollarını iş makineleriyle temizleyerek açtığı aktarılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesi Söbüce Mahalle yolunda karla mücadele çalışması yaptı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeni ile kapanan Söbüce yolunu iş makineleriyle açtı." ifadeleri kullanıldı.