SERADA KENEVİR ÜRETEN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Korkuteli ilçesinde kendilerine ait serada kenevir yetiştirdikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 50 kök kenevir bitkisi ve 8 kilo esrar ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Korkuteli'ne bağlı Küçüklü Mahallesi'nde uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Çalışma neticesinde S.N. ve M.N. adlı şüphelilerin evlerinin önünde bulunan kendilerine ait serada, kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alındı. Bilgi üzerinde Korkuteli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve Korkuteli Olay Yeri İnceleme ekiplerince şüphelilere ait ev ve serada arama yapıldı. Yapılan aramada; 50 kök kenevir bitkisi ve 8 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli birimlerce tutuklandı.