Korkuteli karyağdı armudunda hasat erken başladı - Son Dakika

Korkuteli karyağdı armudunda hasat erken başladı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yetişen kendine has tadı ve aromasıyla coğrafi işaret belgesi alan karyağdı armudunda hasat bu yıl erken başladı.

Korkuteli karyağdı armudunda hasat erken başladı, System.String[]

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yetişen kendine has tadı ve aromasıyla coğrafi işaret belgesi alan karyağdı armudunda hasat bu yıl erken başladı.

İlçe sınırlarındaki Akyar, Bayat, Yazır, Küçükköy, Esenyurt, İmrahor, Kargalık, Tatköy, Kargın ve Merkez mahallelerinde 1950'li yıllardan itibaren yetiştirilmeye başlanan Korkuteli karyağdı armuduna, üretimi ve ticari değerini artırmak için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan müracaatla 2018'de coğrafi işaret belgesi alındı.

Nisan başında çiçeklenen armut ağaçları, gerekli bakım ve ilaçlamanın ardından ekim ayı başında hasada hazır hale geliyor. Bu yıl havaların sıcak geçmesiyle daha erken olgunlaşan meyveler, hasat döneminden bir hafta önce toplanmaya başlandı.

Tadı ve aromasıyla damakta ayrı bir lezzet bırakan, coğrafi işaretle de tescillenen Korkuteli karyağdı armudu, bu yıl kilogramı 1,5 ile 2,5 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Çoğunlukla akıllı tarım uygulamalarının yapıldığı yaklaşık 25 bin dönümdeki armut bahçelerinden elde edilen 70 bin ton civarındaki ürün, Türkiye'nin her yerine gönderiliyor.

"Yıllık 70 bin ton civarında Korkuteli karyağdı armudu üretiliyor"

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, AA muhabirine, karyağdı armudunun hasadına başlamanın mutluluğunu, heyecanını yaşadıklarını belirtti.

İlçeye has Korkuteli karyağdı armudunun üretim miktarının her geçen yıl arttığını ifade eden Çimşit, "Coğrafi işaret belgesiyle de piyasadaki tanınırlığı artıyor. Toplanan bu ürünler ilçemizdeki soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Talep doğrultusunda da özellikle büyük zincir marketlere ve Türkiye'nin her yerine gönderiliyor." diye konuştu.

Önümüzdeki 15-20 gün boyunca bahçelerde hasat mutluluğu yaşanacağına değinen Çimşit, Korkuteli karyağdı armudunun ilçenin markası olduğunu bildirdi.

Korkuteli karyağdı armudunun aromasıyla ve lezzetiyle ilçeye uyum sağlayan bir ürün olduğunu vurgulayan Çimşit, "Bizler de Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü olarak üretimi artırmak için daha fazla destek vermeye çalışıyoruz. Ürünün tanıtımı noktasında da gayret gösteriyoruz." dedi.

"İçindeki kar tanesi oranı daha yumuşaktır ve bu nedenle hazmı çok kolaydır"

Üretici Şükrü Doğrul ise meyve tadını ve aromasını bulduğunda hasada başladıklarını söyledi.

Korkuteli karyağdı armudunun, bölgede yetişen bir çeşit olduğunu anlatan Doğrul, "Raf ömrü uzundur, tat ve aroması çok farklıdır. Hem kabuklu olarak hem de soyularak tüketilebilir. Kabuklu olarak tüketildiğinde dişlere parlaklık verir. İçindeki kar tanesi oranı daha yumuşaktır ve bu nedenle hazmı çok kolaydır." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda sıcaklıkların artmasıyla hastalıkla mücadelenin arttığını aktaran Doğrul, bu durumun da girdi maliyetlerini yükselttiğini, üreticiyi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Korkuteli, Antalya, Yazır, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Korkuteli karyağdı armudunda hasat erken başladı - Son Dakika Ekonomi

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