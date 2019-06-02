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Korkuteli Meslek Yüksekokulu'nda 17'inci mezuniyet töreni

22 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi, Korkuteli Meslek Yüksekokulu'nda, 17'inci dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Korkuteli Meslek Yüksekokulu'nda 17'inci mezuniyet töreni, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi, Korkuteli Meslek Yüksekokulu'nda, 17'inci dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Korkuteli Meslek Yüksekokulu'nun 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17'inci dönem mezuniyet töreni Korkuteli Meslek Yüksek Okulu bahçesinde yapıldı.

Törene Kaymakam Ömer Cimşit, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Cumhuriyet Başsavcısısı Ayhan Yenilmez başta olmak üzere öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kaymakam Ömer Çimşit, "Acı, tatlı hatıralar ile öğrencilerimizin hayatlarının kısa bir kesiti bugün burada sonlanıyor. Siz mezunlarımızın, okullarından aldıkları ışıkla, güvenle, millete ve bütün insanlığa hizmet edeceğini düşünüyorum. Diplomalarınız hayırlı olsun. Hayatınızın en değerli varlığı yavrularınızı bize gönderdiğinizden daha donanımlı ve bilgili, daha olgun ve kendine güvenen bir şekilde sizlere ve milletimize iade ediyoruz. Bugün bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar gösterdiğiniz fedakarlıklar için hepinize teşekkürler ederiz" dedi.

Konuşmaların ardından Korkuteli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Faik Ardahan, protokol üyelerine plaket takdim etti. Dereceyle mezun olanlara protokol tarafından plaket ve ödülleri verildi. Mezunlar sonrası kep fırlattı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:31 Kaynak: İHA
Akdeniz Üniversitesi, Korkuteli, Güncel
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