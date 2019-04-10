Korkuteli'nde 6 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 6 kilo 440 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 6 kilo 440 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:00 Kaynak: İHA
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Korkuteli'ne bağlı Datköy Mahallesi'nde ikamet eden Z.C. isimli şüphelinin evinde arama yaptı. Aramada zulalanmış şekilde 6 kilo 440 gram kubar esrar ele geçirildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan ev sahibi Z.C. ile Y.K.'nın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA
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