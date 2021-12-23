Korkuteli'nde 80 litre kaçak alkol yakalandı - Son Dakika

Korkuteli'nde 80 litre kaçak alkol yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli İlçesinde Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından Büyükköy mahallesinde içki imalathanesinde 80 Litre sahte içki ele geçirildi.

Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri Korkuteli'ne bağlı Büyükköy mahallesinde H.G. isimli şahsın evinde alkol üretimi yaptığı duyumunun alınması üzerine, harekete geçerek şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde, damıtma düzeneği ile birlikte, 80 litre kaçak içki ele geçirdi. Ele geçirilen alkollere Tarım İlçe Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken, Şüpheli H.G. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.