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Korkuteli'nde anız ve ekin yangını

1 saat önce

Korkuteli ilçesine bağlı Beğiş Mahallesinde çıkan anız ve ekin yangınında, 90 dekar alan zarar gördü.

Korkuteli'nde anız ve ekin yangını, System.String[]
Korkuteli ilçesine bağlı Beğiş Mahallesinde çıkan anız ve ekin yangınında, 90 dekar alan zarar gördü. Yangın vatandaşlar ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli'ne bağlı Beğiş Mahallesi, Anaz burnu mevkiinde saat 15.00 sıralarında arpa, buğday ve anız bulunan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, vatandaşların ve ihbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangında, 90 dekarlık alanda bulunan anız, buğday ekili alan ile tarla içinde bulunan saman balyalarının yandığı bildirildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:49 Kaynak: İHA
buğday, itfaiye, anız, korkuteli, 3. Sayfa
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