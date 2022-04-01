Korkuteli'nde aşevi açıldı - Son Dakika

Korkuteli Belediyesi tarafından yaptırılan aşevi hizmete girdi.

Uzunoluk Mahallesi'ndeki Hz. Hamza Camisi yanında kurulan Korkuteli Belediyesi Osman Önal Aşevi'nin açılışına, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Korkuteli Kaymakamı Resul Özdemir, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek ile vatandaşlar katıldı.

Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, belediyelerin artık doğrudan insana temas eden projeler yaptığını ifade etti.

İlçe Belediye Başkanı İşlek de günlük 5 bin kişiye yemek verebileceklerini belirterek, aşçıların ve personelin eğitimlerinin tamamlandığını ifade etti.

Yardım yapmak isteyen hayırseverlerin yıl boyunca ve iftarda istedikleri gün yemek çıkartabileceklerini vurgulayan İşlek, katkılarından dolayı Hacı Osman Önal ve ailesine teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz'ın dualarının ardından aşevi hizmete açıldı.