Korkuteli'nde Atlı Polisler görev yapacak - Son Dakika

Korkuteli'nde Atlı Polisler görev yapacak
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polis ekipleri Korkuteli ilçesinde de görev yapacak.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polis ekipleri Korkuteli ilçesinde de görev yapacak.
Korkuteli ilçesinde arefe gönü açılması planlanan Kanal Korkuteli projesinde atlı polisler görev alacak. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Haziran ayında açılacak olan Seyirpark Projesi ve Arefe günü açılacak olan Kanal Korkuteli Projesinde artık atlı polislerin Korkuteli'nde görev yapmaya başlayacaklarını söyledi. İşlek : " İlçemizin imajı için pozitif etkisi olacak atlı polislerimizin görevlendirilmeleri ile ilgili göstermiş olduğu ilgiden ve destekten dolayı İl Emniyet Müdürümüz Murat Ulucan'a teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 06:10 Kaynak: İHA
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