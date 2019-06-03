Son Dakika Haberleri: Korkuteli'nde bayramda ulaşım ücretsiz
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Korkuteli'nde bayramda ulaşım ücretsiz

1 saat önce

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, ilçede Ramazan Bayramı boyunca ulaşımın ücretsiz olacağını, ayrıca engelli vatandaşların ulaşımının da Belediye tarafından sağlanacağını ifade etti.

Korkuteli'nde bayramda ulaşım ücretsiz, System.String[]
Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, ilçede Ramazan Bayramı boyunca ulaşımın ücretsiz olacağını, ayrıca engelli vatandaşların ulaşımının da Belediye tarafından sağlanacağını ifade etti.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Korkuteli Otogarında bir basın toplantısı yaptı. İşlek, Ulaşım Kooperatifi yetkilileri ile birlikte yapılan basın toplantısında, 3 günlük Ramazan bayramı süresince Korkuteli sınırları içerisinde tüm vatandaşların ulaşımının ücretsiz olarak sağlanacağını açıkladı.

Başkan İşlek, " Bayramın 1, 2 ve 3. günlerinde, hem köylerimizde, hem şehir merkezimizde ulaşım ücretsiz olacak. İnşallah kurban bayramında ulaşım ile ilgili daha güzel bir organizasyon gerçekleştiririz. Belki Antalya-Korkuteli arasını da ücretsiz yaparız" dedi.

Başkan İşlek, Ramazan Bayramı boyunca Korkuteli Belediyesinin 2 engelli aracının, sabah namazından gece yarılarına kadar olmak şartıyla 3 gün boyunca engelli vatandaşlara tahsis edildiğini de açıkladı. İşlek, " Kendi ailelerini, mezarlık ziyaretlerini, bayram ziyaretlerini yapmak isteyen, ama imkanı olmayan ne kadar engelli vatandaşımız varsa bir şoförümüz ve bir tane refakatçi ile beraber evinden alınacak. Gitmek istediği yere bırakılacak. Yine istediği saatte evine bırakılacak. Bu bayramda elimizde olan 2 araç ile engellilerimize hizmet vermeye çalışacağız. Sonraki bayramda, inşallah engelsiz araçlarımız geliyor. Araç sayımızı 4 veya 5 yapacağız. Köylerimizi de bu programa dahil edeceğiz. " dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:41 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Korkuteli, Güncel
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