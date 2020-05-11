Korkuteli'nde berber ve kuaförler yaklaşık 2 ay sonra faaliyete başladı - Son Dakika

Antalya'da yaklaşık 2 aydır kapalı olan berber, kuaförler sabah saatleri ile bir bir açılmaya başladı. Korkuteli'nde 43 berber ve 12 kadın kuaförü iş başı yaparken, dükkanlarda tek kullanımlık havlu, tıraş örtüsü kullanma zorunluluğu yanı sıra sosyal mesafe korunarak, her müşteri ve çalışanda maske kullanım zorunluluğu getirildi.



Korona virüs salgını nedeniyle bir süre önce kapatılan berberler ve kuaförler bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı. Randevu sistemi ile çalışan berber ve kuaförler, hijyen kurallarına özen gösteriyor.



Berber Faruk Karakaş, mesleklerine ve müşterilerine kavuştukları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Bugün dükkanımızı açtık ve müşteri ile buluştuk. Şu an randevulu çalışıyoruz. Müşterilerimiz randevu alarak sıra beklemeden saat başı olacak şekilde, 40-50 dakikada tıraşı bitirdikten sonra arada dezenfeksiyon yapıp diğer müşterimizi alarak mesleğimizi icra ediyoruz. Eldivenlerimiz, maskelerimizi takarak, tek kullanımlık havlular ve tek kullanımlık peçeteler kullanıyoruz. Müşterilerimize ve mesleğimize döndüğümüz için gayet mutluyuz" dedi.



Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçedeki berber ve kuaförleri tek tek gezerek uyulması gereken kurallar konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Berber ve kuaförler, müşterilerine randevu sistemiyle 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. - ANTALYA