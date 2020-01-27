Korkuteli'nde depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri gönderildi - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçelerinde, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.



İlçede Korkuteli Belediyesinin öncülüğünde başlatılan kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Toplanan battaniye, yorgan, giysi, elektrikli ısıtıcı ve gıda malzemelerinin kolilenerek konulduğu iki tır deprem bölgesine doğru yola çıktı.

MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyanın ilk gününde iki tır dolusu yardım malzemesi toplandığını söyledi.

Yapılmışev, kampanya kapsamında depremzedelere meyve de gönderileceğini belirtti.

AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen kampanyaya da vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, yaptığı açıklamada, "Elazığ ve Malatya'daki depremzede vatandaşlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Bizler de burada karınca kararınca yardım topladık. Battaniye, bebek bezi, ıslak mendil, gıda malzemeleri gönderdik. Yardımlarımız inşallah devam edecek." dedi.