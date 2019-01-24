Son Dakika Haberleri: Korkuteli'nde Dolu Yağışı Etkili Oldu

Korkuteli'nde Dolu Yağışı Etkili Oldu

1 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde dolu ve şiddetli yağmur etkili oldu.

Korkuteli'nde Dolu Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde dolu ve şiddetli yağmur etkili oldu. Korkuteli-Antalya karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle kaya parçası düşmesi sonucu yol ulaşıma kapanırken, geliş ve gidiş tek şeritten sağlanıyor.

Bayatbademleri Mahallesi'ne yağan dolu ve kar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastığı bildirildi. Şiddetli yağış nedeniyle biriken sular mahalleye giden yolu ulaşıma kapattı. Korkuteli Belediyesi ekipleri iş makineleriyle bölgeye yönlendirilerek, çalışmaya başladı. Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da inceleme yapmak üzere bölgeye gitti.

Karayoluna kara parçası düştü

Korkuteli-Antalya karayolunun Cehennem Deresi mevkisinde yola kaya parçası düştü. Sabaha karşı yaşanan olayın ardından trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda önlem alındı. Kaya parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:57 Kaynak: İHA

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