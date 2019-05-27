Son Dakika Haberleri: Korkuteli'nde helikopter destekli trafik uygulaması

Korkuteli'nde helikopter destekli trafik uygulaması

3 saat önce

Korkuteli, Elmalı ve Finike ilçelerinde Jandarma tarafından yapılan helikopter destekli trafik uygulamasında 121 araç kontrol edildi, 8 araca toplam 5 bin 825 TL idari para cezası uygulandı.

Korkuteli'nde helikopter destekli trafik uygulaması, System.String[]
Korkuteli, Elmalı ve Finike ilçelerinde Jandarma tarafından yapılan helikopter destekli trafik uygulamasında 121 araç kontrol edildi, 8 araca toplam 5 bin 825 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu 'Bu yolda hep birlikteyiz' projesi kapsamında Korkuteli-Elmalı-Finike ilçelerinin yer aldığı görev sahası içinde helikopter destekli trafik kontrollerine devam ediyor. Trafik kurallarına daha çok uyulmasını sağlamak suretiyle can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesini amaçlayan hava destekli denetimlerde radar uygulaması yapılarak plaka tanımlama sistemi kullanıldı. Helikopterle yapılan yol taramalarında kural ihlali yapan sürücüler kontrol noktalarındaki jandarma trafik ekiplerine bildirildi.

Helikopterli denetimlerde 121 araç kontrol edildi, 8 araç sürücüsüne 5 bin 825 lira ceza uygulandı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:40 Kaynak: İHA
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