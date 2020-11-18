Korkuteli'nde jandarma personeli kan bağışı yaptı - Son Dakika

Korkuteli Jandarma Komutanlığında görevli jandarma ekipleri, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.
Jandarma Komutanı Teğmen Vedat Kılınç'ın önderliğinde, ilçede görevli jandarma personeli, farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen kan bağışına destek vermek istedi.
Atatürk Meydanı'nda bulunan Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezinin kan bağışı turuna gelen 50 jandarma personeli, kan bağışında bulundu.
- Kaynak: AA
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