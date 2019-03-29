Korkuteli'nde Kaçak İçki ve Eşofman Ele Geçirildi
8 dakika önce
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol aramasında 12 adet kaçak içki ile 51 adet eşofman takımı ele geçirdi.
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol aramasında 12 adet kaçak içki ile 51 adet eşofman takımı ele geçirdi. Şüphelilere yasal işlem uygulandı.
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Korkuteli-Antalya Karayolunun Datköy arama noktasında şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan incelemede 12 adet Bulgar viskisi ile 51 adet eşofman takımı ele geçirildi. Kaçak Viskiler ile eşofmanlara el konulurken, olayla ilgili U.Y ile E.P. hakkında yasal işlem başlatıldı. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:53 Kaynak: İHA
Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı
Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş
Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti
İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti