Son Dakika Haberleri: Korkuteli'nde Kaçak İçki ve Eşofman Ele Geçirildi

Korkuteli'nde Kaçak İçki ve Eşofman Ele Geçirildi

8 dakika önce

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol aramasında 12 adet kaçak içki ile 51 adet eşofman takımı ele geçirdi.

Korkuteli'nde Kaçak İçki ve Eşofman Ele Geçirildi, System.String[]
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol aramasında 12 adet kaçak içki ile 51 adet eşofman takımı ele geçirdi. Şüphelilere yasal işlem uygulandı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Korkuteli-Antalya Karayolunun Datköy arama noktasında şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan incelemede 12 adet Bulgar viskisi ile 51 adet eşofman takımı ele geçirildi. Kaçak Viskiler ile eşofmanlara el konulurken, olayla ilgili U.Y ile E.P. hakkında yasal işlem başlatıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:53 Kaynak: İHA

Jandarma, Korkuteli, 3. Sayfa
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