Korkuteli'nde kısıtlamaya sıkı denetim - Son Dakika

Korkuteli'nde kısıtlamaya sıkı denetim
01.12.2020 23:52
Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde olduğu gibi 5 ilin geçiş noktasında bulunan Antalya'nın Korkuteli' ilçesinde de başladı.
Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde olduğu gibi 5 ilin geçiş noktasında bulunan Antalya'nın Korkuteli' ilçesinde de başladı.Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte ilçe merkezinde ki meydanlar ile işlek caddeler yerini sessizliğe bıraktı. Öte yandan, polis ekipleri ilçenin birçok noktasında alınan tedbirlere uyulması için denetim yaptı.
Datköy uygulama noktasında Jandarma güvenliği sağlarken, polis ekipleri de yolda olan araçları denetledi. - ANTALYA
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