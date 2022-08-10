Antalya'da devrilen midibüsteki 19 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da devrilen midibüsteki 19 kişi yaralandı

10.08.2022 21:43
Antalya'da devrilen midibüsteki 19 kişi yaralandı

Korkuteli'nde midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 19 kişi yaralandı.

Korkuteli'nde midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 19 kişi yaralandı.

Şahali P. idaresindeki 48 GY 616 plakalı midibüs, Fethiye- Antalya karayolu Küçüklü Mahallesi Köyiçi mevkisinde devrildi.

Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye, çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Çevre illerden de gelen itfaiye ekiplerince yolcular araçtan çıkarıldı.

Aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 19 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Korkuteli, İtfaiye, Fethiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da devrilen midibüsteki 19 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da devrilen midibüsteki 19 kişi yaralandı - Son Dakika
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