Korkuteli'nde muhtarların sorunları dinlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korkuteli'nde muhtarların sorunları dinlendi - Son Dakika

Korkuteli'nde muhtarların sorunları dinlendi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde muhtarlarla bir toplantı yaparak, sorun ve talep ve önerilerini yerinde tespit etti.

Korkuteli'nde muhtarların sorunları dinlendi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde muhtarlarla bir toplantı yaparak, sorun ve talep ve önerilerini yerinde tespit etti.


Korkuteli Öğretmen Evi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğurcan Ecemiş, Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi Şube Müdürü Mustafa Ünlü, ASAT İlçe Müdürü Melih Astarcıoğlu, Korkuteli Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçükkarasucu ile 58 mahallenin muhtarları katıldı. Toplantıda Korkutelili muhtarlar sorunlarını, mahallelerinde yapılmasını istedikleri hizmetleri Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine aktardı. İlçe sorunlarının çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının son derece verimli geçtiğini söyleyen Korkuteli Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçükkarasucu, "Sorunlarımızın yerinde tespit ediliyor olması çok güzel. Daha önce de Başkanımız Muhittin Böcek gelmişti. Sorunların daha kısa sürede çözülmesi ve halkımızın taleplerinin karşılanması adına bu ziyaret ve toplantıların çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:20 Kaynak: İHA
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