-Korkuteli'nde Nöbetçi Kuyumcu Dönemi Başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel -Korkuteli'nde Nöbetçi Kuyumcu Dönemi Başladı - Son Dakika

-Korkuteli'nde Nöbetçi Kuyumcu Dönemi Başladı

6 saat önce

Korkuteli'nde Kuyumcular ve Sarraflar, Korona virus ile mücadele kapsamında ortak bir karar alarak nöbet sistemine geçti.

-Korkuteli'nde Nöbetçi Kuyumcu Dönemi Başladı, System.String[]

Korkuteli'nde Kuyumcular ve Sarraflar, Korona virus ile mücadele kapsamında ortak bir karar alarak nöbet sistemine geçti.


Kuyumcular adına konuşan İrfan Önal, Dünyada ve Türkiye'de Korona virüs salgını sebebiyle ilçede faaliyet gösteren kuyumcular olarak 01 Nisan tarihine kadar ortak nöbet sistemine geçeceklerini söyledi. Önal, " Aldığımız karar doğrultusunda Çarşamba günü hariç diğer günler nöbetçi 1 Kuyumcu halkımıza hizmet vermeye devam edecektir." dedi. - ANTALYA

İrfan Önal, Korkuteli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:08 Kaynak: İHA

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