-Korkuteli'nde Nöbetçi Kuyumcu Dönemi Başladı - Son Dakika

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-Korkuteli'nde Nöbetçi Kuyumcu Dönemi Başladı
6 saat önce
Korkuteli'nde Kuyumcular ve Sarraflar, Korona virus ile mücadele kapsamında ortak bir karar alarak nöbet sistemine geçti.
Korkuteli'nde Kuyumcular ve Sarraflar, Korona virus ile mücadele kapsamında ortak bir karar alarak nöbet sistemine geçti.
Kuyumcular adına konuşan İrfan Önal, Dünyada ve Türkiye'de Korona virüs salgını sebebiyle ilçede faaliyet gösteren kuyumcular olarak 01 Nisan tarihine kadar ortak nöbet sistemine geçeceklerini söyledi. Önal, " Aldığımız karar doğrultusunda Çarşamba günü hariç diğer günler nöbetçi 1 Kuyumcu halkımıza hizmet vermeye devam edecektir." dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:08 Kaynak: İHA
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