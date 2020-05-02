Korkuteli'nden

Korkuteli ilçe müftülüğü personeli, devam eden "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 34 bin TL, İdbil'e yardım hesabına ise 22 bin TL bağışta bulundu.



Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, "İl müftülüğümüz ve bütün ilçe müftülükleri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına gönüllü olarak destek olan herkese teşekkür ederim. Bizler millet olarak dünyanın hangi coğrafyasında bir mazlum mağdur varsa mutlaka yardım elini uzatmışız. Bütün dünyanın sıkıntı yaşadığı gibi milletçe ülkemizin de bu sıkıntılı dönemi birbirimize kenetlenerek en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyorum. Zor zamanlarda necip milletimiz ferasetiyle ve cömertliği ile daha da güçlenerek zorlukları aşacağız. Bu anlam da müftülüğümüz bünyesinde her kademede görev yapan personelimiz de bu kampanyaya 34 bin TL katkı vermiş olup bağışlar devam etmektedir" dedi.



İdlib yardım hesabına 22 bin TL



Yazıcı, "Kaymakamımız Ömer Çimşit riyasetinde, müftülüğümüz koordinesinde başlatılan İdlib'e yardım kampanyasında Korkutelili hayırseverlerin bağışladıkları 22 bin TL Türkiye Diyanet Vakfı İdlip Yardım hesabına aktarıldı. Daha önce de bir tır damacana su İdlib'e gönderilmişti. Rabbim hayır sahiplerinin yaptıkları hayırları kabul etsin. Millet olarak mazlumun ve mağdurun yanında yer almaya devam ediyoruz. İnşallah bütün bunlar milletimizin maddi ve manevi gücüne güç katacaktır" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA