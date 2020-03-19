Korkuteli'ne 85 milyonluk yatırım - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli'ne, alt yapı, yol, doğalgaz, sosyal, tarım konularında yatırım seferberliği başlattıklarını sadece ASAT ile ilgili 85 milyon lira alt yapı yatırımı yapacaklarını söyledi. Başkan Böcek Korkuteli'ne doğalgazın gelmesiyle ilgili meclis kararının alındığını belirtti.



Başkan Böcek, Korkuteli ilçesine sadece ASAT tarafından 85 milyon liralık alt yapı yatırımı yapacaklarını belirterek, "Bunlar içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, tarımsal sulama yatırımlarıdır. Manay İçme Suyu Projemiz devam etmektedir. 58 mahallesi bulunan Korkuteli'mizin alt ve üst yapısına her anlamda destek olacağız. Bozova, Yalıngediği, Büyükköy, Çaykenarı, Yakaköy, Leylek, Çukurca, Kemerağzı, Karataş, Söğütcük Korucu mevki grup yollarını da tamamlayacağız" dedi.



Korkuteli'ne doğalgazın gelmesi konusunda da çalışmaların süratle devam ettiğini ifade eden Böcek, "Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş.'nin dağıtım bölgesine Korkuteli İlçesinin dahil edilmesi, dağıtım şebekesinin yapımında ve dağıtım faaliyetlerinde ilçe belediyesi ile gerekli iş birliğinin sağlanması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerekli kararı aldık. 47 km'lik güzergah üzerinden gelecek doğalgaz boru hattı ile ilgili çalışmalar BOTAŞ tarafından tamamlanır tamamlanmaz Korkuteli'ne doğalgaz gelecek. Botaş'ın çalışmasını tamamlamasını bekliyoruz. Enerya ile eş zamanlı çalışarak ilçemizi doğalgaza kavuşturacağız" diye konuştu. - ANTALYA