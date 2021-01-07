Korkuteli'ne güneş enerji santrali kuruldu - Son Dakika

Korkuteli'ne güneş enerji santrali kuruldu

07.01.2021 17:05
Korkuteli'ne güneş enerji santrali kuruldu, System.String[]

Korkuteli ilçesindeki bir mahalleye, 550 konutun yıllık elektrik enerjisini karşılayabilecek kapasitede Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu.

Korkuteli ilçesindeki bir mahalleye, 550 konutun yıllık elektrik enerjisini karşılayabilecek kapasitede Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temiz ve ucuz enerji hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Bozova Mahallesi'ndeki alanda güneşten enerji elde edecek sistem hayata geçirildi.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünce (ASAT) gerçekleştirilen ve TEDAŞ nezdinde kabul işlemleri yapılarak işletmeye alınan Bozova GES, yaklaşık 550 konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede hizmet verecek.

Proje kapsamında yıllık 1 milyon 850 bin kilovatlık elektrik üretimi gerçekleştirilerek, Büyükşehir Belediyesine yılda 1 milyon 555 bin liralık ekonomik katkı sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesince, Korkuteli Bozova Mahallesi'ndeki aynı alan içerisinde üç ayrı GES projesinin daha hayata geçirilmesi planlanıyor.

Korkuteli, Antalya, Enerji, Ges, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Korkuteli'ne güneş enerji santrali kuruldu - Son Dakika


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