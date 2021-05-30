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Korkuteli'ne Yaş Meyve-Sebze Kurutma Tesisi kurulacak - Son Dakika

Korkuteli'ne Yaş Meyve-Sebze Kurutma Tesisi kurulacak

30.05.2021 12:23
Korkuteli'ne Yaş Meyve-Sebze Kurutma Tesisi kurulacak, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş. tarafından Korkuteli ilçesine Yaş Meyve-Sebze Kurutma Entegre Tesisi kurulacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş. tarafından Korkuteli ilçesine Yaş Meyve-Sebze Kurutma Entegre Tesisi kurulacak. Türkiye'nin yaş-meyve sebze ambarı konumunda olan Antalya'da kurulacak bu tesis üreticinin desteklenmesi ve ürünlerin değerlendirilmesi anlamında da büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'nın tarımsal üretimine destek vermek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla hayata geçireceğimiz bu tesis ile ihracat yapmayı ve döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomimize de katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.

Antalya'da yerelden kalkınma hedefiyle tarımı ve üreticiyi her alanda destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi her türlü sebze ve meyvenin işlenebileceği ve yurt dışına pazarlanmasına imkan sunacak olan Yaş Meyve-Sebze Kurutma Entegre Tesisi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş. tarafından hayata geçirilecek entegre tesis, Antalya'da önemli bir tarım havzası olan Korkuteli'nde kurulacak.

Çevreci teknoloji

Kırsal kalkınma, üretim ve ihracata dayalı proje kapsamında kurulacak tesis Korkuteli İlçesi Bozova Mahallesi'nde 15.500 metrekare alan üzerine inşa edilecek. 3000 metrekare kapalı alana sahip olacak tesis enerjisini tamamen güneş enerjisi ve perlit kullanılarak hava kurutma (Air Dry) teknolojisi ile temin edecek. Tesis bu özelliği ile hem yüzde 100 çevreci hem de teknolojisi itibariyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Fizibilite çalışmaları tamamlanan ve temel atma aşamasına gelen tesiste üretim fazlası sebze ve meyveler değerlendirilerek kurutulacak ve ihraç edilecek.

İstihdama katkı

Tesis, 80-100 kişinin doğrudan istihdamına; mobil üretim üniteleri ile kadın ve çiftçi kooperatiflerinin katılımıyla da dolaylı olarak 250-300 kişinin istihdamına katkı sağlayacak. Bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapılacak tesisin Antalya'ya önemli katkılar sunacağını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Ülkemizin ve Antalya'mızın tarımsal üretimine destek vermek, istihdama katkı sağlamak, ihracat ile döviz girdisi sağlayarak ekonomimize katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana yerelden kalkınma hedefiyle tarımsal ve hayvansal üretimin gelişmesi için çalıştıklarını, kooperatiflere destek verdiklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Enerji, sulama projelerimiz başta olmak üzere her anlamda üreticilerimizin yanındayız. Antalya'nın turizmin yanı sıra bir tarım kenti olduğu bilincinden hareketle kuracağımız Yaş Meyve-Sebze Kurutma Entegre Tesisi ile hem şehrimiz hem ülkemiz için bir ilke imza atacağız. 'Ben, sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız' diyerek çıktığımız bu yolda bize güvenen ve destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Korkuteli'ne Yaş Meyve-Sebze Kurutma Tesisi kurulacak
Korkuteli'ne Yaş Meyve-Sebze Kurutma Tesisi kurulacak
Korkuteli'ne Yaş Meyve-Sebze Kurutma Tesisi kurulacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korkuteli'ne Yaş Meyve-Sebze Kurutma Tesisi kurulacak - Son Dakika Ekonomi


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