Son Dakika Haberleri: Korkuteli'ni Dolu ve Sağanak Vurdu... Yollar Göle Döndü

Korkuteli'ni Dolu ve Sağanak Vurdu... Yollar Göle Döndü

1 saat önce

Korkuteli'ni dolu ve sağanak vurdu.

Korkuteli'ni dolu ve sağanak vurdu... Yollar göle döndü

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde dolu ve şiddetli yağmur etkili oldu. Korkuteli Antalya karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle kaya parçası düşmesi sonucu yol ulaşıma kapanırken, geliş ve gidiş tek şeritten sağlanıyor.
Bayatbademleri mahallesine yağan dolu ve kar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastığı bildirildi. Şiddetli yağış nedeniyle biriken sular mahalleye giden yolu ulaşıma kapattı. Korkuteli Belediyesi ekipleri iş makineleriyle bölgeye yönlendirilerek, çalışmaya başladı. Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da inceleme yapmak üzere bölgeye gitti.
Karayoluna kara parçası düştü
Korkuteli- Antalya karayolunun Cehennem Deresi mevkisinde yola kaya parçası düştü. Sabaha karşı yaşanan olayın ardından trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda önlem alındı. Kaya parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:30 Kaynak: İHA

Antalya, Korkuteli, Yerel
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