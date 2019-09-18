Korkuteli'nin yaylalarından Suudi Arabistan'a domates

Antalya'nın Korkuteli ilçesinin yayla mahallelerinde serada üretilen domates Suudi Arabistan'a gönderiliyor. Domates üreticisi Ali armutlu, "Domatesler firigofirik TIR'lar ile önce İskenderun limanına, oradan da her hafta cuma günü gemi ile Suudi Arabistan'a gidiyor." dedi.



Yıllardır Antalya'da domates üretimi yapan Ali Armutlu, Kayabaş Mahallesi'nde 15 dönüm sera kiralayarak domates üretimine başladığını belitti.



Armutlu, "Ülke ekonomisine katma değer sağlanması anlamında büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, " Serada yetişen yeşil domatesler toplanarak gerekli işlemlerin ardından firigofirik TIR'lar ile önce İskenderun Limanı'na, oradan da her hafta cuma günü gemi ile Suudi Arabistan'a gönderiliyor. Bizim domateslerimiz sera domatesi olduğu için uzun süre saklamaya dayanıklı onun için domateslerimizi tercih ettiler. Domateslerimiz Cidde, Mekke ve Medine'deki bütün marketlerde raflardaki yerini alıyor. Ülkemiz döviz kazanırken biz de istihdama katkı sağlıyoruz Domates fiyatları da istikrar bulacak" dedi.



"Düşük fiyat çiftçiyi zarar ettirir"



Sera domatesinin yanı sıra tarla domatesinin piyasaya arz edilmesi ile fiyatların düştüğünü belirten Ali Armutlu, "Üretimin az olduğu, ürünün piyasa arzında sıkıntı yaşandığı dönemde fiyatların aşırı yükselmesinin geçici olduğunu anlatmaya çalıştık. Fakat anlatamadık. Bugünlerde, Antalya Hal'inde domatesin kilosu 1 ile 2 lira arasında satılıyor. Çiftçinin maliyeti bunun üzerinde. Düşük fiyat çiftçinin zarar etmesine neden oluyor. Çiftçi para kazanamazsa ağustos ayında seraya giremez. Üretim az olur ve fiyat yükselir. Bu nedenle çiftçinin para kazanması gerekir. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi için önlemler alınmalı. Bu dönemde çiftçi mutlaka desteklenmeli ve düşen fiyat desteklerle telafi edilmeli. Bu yapılmazsa sera üretimi olmaz ve sonbaharda domates fiyatı yine çok yükselir" diye konuştu.



"1 TL'ye satamıyoruz"



Domatesin kilo başına üretim maliyetinin 2 liranın üzerinde olduğunu belirten Ali Armutlu, alıcıların kendilerine 1 liranın altında fiyat verdiğini ve ürünü satamadıklarından yakındı.



Maliyetin altında ürün satan hiç bir çiftçinin üretime devam edemeyeceğinin altını çizen Armutlu, "Domatesin olmadığı bir dönemde fiyat yükseldi diye bizi hedef gösterenler şimdi neredeler? Maliyeti 2 liradan fazla olan domatesi 1 TL'ye satamıyoruz. Bu fiyatla biz üretimi nasıl sürdüreceğiz? Ürünümüzü değerinde satmamız için destek bekliyoruz. Satacağımız domates ile hem borçlarımızı kapatıp, hem de ihtiyaçlarımızı karşılamamız ve yeni dönemde üretim yapmak için girdileri almamız gerekiyor. Bu fiyatlarla borçlarımızı bile ödeyemeyiz. Yetkilileri bize destek olmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA