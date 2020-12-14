Korkuteli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika

Kızılcadağ , Manay, Osmankalfalar, Yeşiloba, Kozağacı ve Bahçeyaka mahallelerine yağan mevsimin ilk karı, mahalle sakinlerini sevindirdi. İlk karın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar bu anların fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. ???????

İlçe merkezinde dün geceden itibaren sağanak etkili olurken, yaklaşık 1500 rakımlı yayla mahallelerinde ise öğlen saatlerinde kar yağdı.

Hem kavga ettiği karısını hem de kendilerini ayırmaya çalışan baldızını bıçakladı