Son Dakika › Güncel › Korkuteli Orman İşletme Şefleri görevlerine başladı - Son Dakika
Korkuteli Orman İşletme Şefleri görevlerine başladı
6 saat önce
Korkuteli Orman işletme Müdürlüğüne atanan 3 yeni şef, bir orman mühendisi ile 5 orman muhafaza memuru Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğünde görevlerine başladı.
Korkuteli Orman işletme Müdürlüğüne atanan 3 yeni şef, bir orman mühendisi ile 5 orman muhafaza memuru Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğünde görevlerine başladı.
Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Şefi Ali Akın, Güllüpınar İşletme Şefi İrfan Taş ile Yazır şefliğine atanan Harun Karabaş şefliklerini teslim alarak görevlerine başladı. Ayrıca bir yeni orman mühendisi ile 5 orman muhafaza memuru da görevlerine başladı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:50 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girmişti, yasal işlem başlatıldı Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı