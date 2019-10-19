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Korkuteli protokolü ve muhtarlardan Mehmetçiğe destek

1 saat önce

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Muhtarlar Günü kutlama programı sonrası, muhtarlar, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.

Korkuteli protokolü ve muhtarlardan Mehmetçiğe destek, System.String[]

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Muhtarlar Günü kutlama programı sonrası, muhtarlar, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.

Korkuteli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı MHP'li Ömer Niyazi İşlek, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ali Yıldız, Emniyet Müdürü Caner Çiçek, siyasi parti ilçe başkanları, Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçükkarasucu, mahalle muhtarları, bazı daire müdürleri ve kurumların temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na, Muhtarlar Derneği çelengi sunuldu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçükkarasucu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, "Bugünü bizlere layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve tüm muhtar arkadaşlarım adına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Kutlama sonrası Kaymakam Ömer Çimşit ve protokol üyeleriyle, törene katılan muhtarlar, Çayırlı Camii'ne geçip Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için asker selamı verdi.


Barış Pınarı Harekatı, Korkuteli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:18 Kaynak: DHA
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