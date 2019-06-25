Son Dakika Haberleri: Korkuteli Savcısı Şevli, göreve başladı
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Korkuteli Savcısı Şevli, göreve başladı

42 dakika önce

Korkuteli Adliyesi'ne atanan Cumhuriyet Savcısı Şahin Şevli göreve başladı.

Korkuteli Savcısı Şevli, göreve başladı, System.String[]
Korkuteli Adliyesi'ne atanan Cumhuriyet Savcısı Şahin Şevli göreve başladı.

HSYK kararnamesiyle ataması yapılan Cumhuriyet Savcısı Şahin Şevli, ilk görev yeri olan Korkuteli Adliyesinde göreve başladı.

Cumhuriyet Savcısı Şahin Şevli Korkuteli'nin ilk görev yeri olmamdan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek " Vazifemizi yerine getirirken hukukun üstünlüğünü ve masumiyet karinesi büyük önem arz ediyor. Vatandaşımız için adaleti tesis etmenin gayreti içinde olacağım" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:31 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Savcısı, Korkuteli, Güncel
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