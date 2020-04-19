Korkuteli sessizliğe büründü - Son Dakika

Korkuteli sessizliğe büründü

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesi sokağa çıkma yasağı kapsamında sessizliğe büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Korkuteli sessizliğe büründü. İlçede fırınlar mahalle aralarında vatandaşın evine kadar ekmek götürdü, çifti bahçede ilacını, serada dikimini, depoda üretimini, merada hayvanını otlattı. Polis ve jandarma ekipleri de uygulama noktasında görevini yaptı. Sessizliğe bürünen ilçe merkezinde, polis ekipleri devriye gezerken, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında ve istisnai durumlarda kalan vatandaşların geçişine izin verildi.

5 ilin geçiş noktasında kalan Korkuteli'nde polis ve jandarma uygulamalarına devam etti. Uygulamada ekipler durdurulan araçlarda sosyal mesafeyi koruyarak, kişilerin yaşlarına ve belgelerine baktı.