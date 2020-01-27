Korkuteli Söbüce'de karla mücadele - Son Dakika
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Korkuteli Söbüce'de karla mücadele

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi kardan kapanan Korkuteli ilçesi Söbüce Mahallesi yolunu iş makineleri ile açtı.

Korkuteli Söbüce'de karla mücadele, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi kardan kapanan Korkuteli ilçesi Söbüce Mahallesi yolunu iş makineleri ile açtı.


Büyükşehir Belediyesi Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması, vatandaşların mağdur olmaması için hummalı çalışma sergiliyor. Büyükşehir Belediyesi kırsal alan ekipleri kardan kapanan mahalle yollarını iş makineleriyle temizleyerek açıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli İlçesi Söbüce Mahalle yolunda karla mücadele çalışması yaptı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeni ile kapanan Söbüce yolunu iş makinalarıyla açtı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:49 Kaynak: İHA
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