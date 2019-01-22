Korkuteli Tie-breakte Kaybetti

Voleybol Erkekler Bölgesel Lig Müsabakaları Korkuteli
'nde devam ediyor. Erkekler Bölgesel Lig Müsabakalarında Korkuteli Belediye Voleybol takımı, Gazipaşa
Kahyalar voleybol
takımına çekişmeli geçen mücadelenin ardından tie-break setinde 3-2 yenildi. Türkiye Voleybol Federasyonu
Başkanlığının 2018-2019 faaliyet programında yer alan Bölgesel Lig Erkekler Voleybol Müsabakalarının ilk setini Korkuteli Belediye Voleybol takımı 25-22'lik set ile 1-0 öne geçti. İkinci sette Gazipaşa Kahyalar voleybol takımı 25-20'lik set ile durumu 1-1 yaptı.
Üçüncü sette Gazipaşa Kahyalar voleybol takımı 25-18'lik set ile durumu 2-1 yaptı. Çekişmeli geçen dördüncü sette, Korkuteli Belediye voleybol takımı 32-30'luk set ile durumu 2-2 yaptı. Çekişmeli geçen tie-break setinde 15-12'lik setle Gazipaşa Kahyalar voleybol takımı durumu 3-2 yaptı.
Karşılaşmaya yoğun bir seyirci desteği oldu. Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediey Başkanı Hasan Ali İrban, İyi Parti Belediye Başkan adayı Halil Kara
, Milliyetçi Hareket Partisi
Belediye Başkan adayı Ömer İşlek, Korkuteli Belediyespor
takımı ve vatandaşlar katıldı.
Korkuteli Voleybol Takımı antrenörü recep Hekimoğlu, "Kıl payı galibiyeti kaçırdık. Özellikle 4'üncü sette durumu 2-2 yaptıktan sonra tie-break setinde 3-2 yenildik. Oyuncularımı kutluyorum. Bugün saat 14.00'da Alanya
Bahçeşehir Koleji maçını kazanmak için sahaya çıkacağız. Tüm sporseverleri Recep Gürbüz
Kapalı spor salonuna Korkuteli Belediyespor ile Antalya
Alanya Bahçeşehir Koleji maçını bekliyoruz" dedi. - ANTALYA