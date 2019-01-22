Son Dakika Haberleri: Korkuteli Tie-breakte Kaybetti

Korkuteli Tie-breakte Kaybetti

27 dakika önce

Voleybol Erkekler Bölgesel Lig Müsabakaları Korkuteli'nde devam ediyor.

Korkuteli Tie-breakte Kaybetti, System.String[]
Voleybol Erkekler Bölgesel Lig Müsabakaları Korkuteli'nde devam ediyor. Erkekler Bölgesel Lig Müsabakalarında Korkuteli Belediye Voleybol takımı, Gazipaşa Kahyalar voleybol takımına çekişmeli geçen mücadelenin ardından tie-break setinde 3-2 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığının 2018-2019 faaliyet programında yer alan Bölgesel Lig Erkekler Voleybol Müsabakalarının ilk setini Korkuteli Belediye Voleybol takımı 25-22'lik set ile 1-0 öne geçti. İkinci sette Gazipaşa Kahyalar voleybol takımı 25-20'lik set ile durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sette Gazipaşa Kahyalar voleybol takımı 25-18'lik set ile durumu 2-1 yaptı. Çekişmeli geçen dördüncü sette, Korkuteli Belediye voleybol takımı 32-30'luk set ile durumu 2-2 yaptı. Çekişmeli geçen tie-break setinde 15-12'lik setle Gazipaşa Kahyalar voleybol takımı durumu 3-2 yaptı.

Karşılaşmaya yoğun bir seyirci desteği oldu. Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediey Başkanı Hasan Ali İrban, İyi Parti Belediye Başkan adayı Halil Kara, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Ömer İşlek, Korkuteli Belediyespor takımı ve vatandaşlar katıldı.

Korkuteli Voleybol Takımı antrenörü recep Hekimoğlu, "Kıl payı galibiyeti kaçırdık. Özellikle 4'üncü sette durumu 2-2 yaptıktan sonra tie-break setinde 3-2 yenildik. Oyuncularımı kutluyorum. Bugün saat 14.00'da Alanya Bahçeşehir Koleji maçını kazanmak için sahaya çıkacağız. Tüm sporseverleri Recep Gürbüz Kapalı spor salonuna Korkuteli Belediyespor ile Antalya Alanya Bahçeşehir Koleji maçını bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:39 Kaynak: İHA

Gazipaşa, voleybol, Korkuteli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak'ta Putin ile Bir Araya Gelecek Sıla Gençoğlu, Hazer Amani'den Sonra Başka Bir Erkekle Samimi Bir Şekilde Görüntülendi

Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenden Aşağı Yuvarlandı Gündeme Oturan Konser Sonrası Fazıl Say'dan Erdoğan Açıklaması: Herkes Hata Yapar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 20:06:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Korkuteli Tie-breakte Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]