Son Dakika Haberleri: Korkuteli Tiyatro ile Buluştu

Korkuteli Tiyatro ile Buluştu

1 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde lise öğrencileri ve vatandaşlar farklı seanslarla tiyatro ile buluştu.

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Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde lise öğrencileri ve vatandaşlar farklı seanslarla tiyatro ile buluştu.

Korkuteli Belediye Düğün Salonu'nda Hikaye-i Kahraman adlı oyunu Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yenilmez, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Mehmet Moğol ve çok sayıda Tiyatro sever ilgiyle izledi. Yönetmenliğini Metin Karaman'ın yaptığı, başarılı performanslarıyla Korkutelililerin beğenisini kazanan oyuncu kadrosunun sahnelediği tek perdelik "Hikaye-i Kaymakam" adlı tiyatro oyunu ile İdealist bir Kaymakam'ın Türkiye'nin pek çok bölgesinde görev yaptığı sırada yaşadığı trajik öyküler zaman zamana duygulandıran zaman zaman güldüren bir üslupla izleyenlere gösterildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:09 Kaynak: İHA

Antalya, Korkuteli, Güncel
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