Korkutelili güreşçi Sezgin Koşar Türkiye şampiyonu oldu

Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcuları hafta sonu Sivas'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Küçük Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda başarıyla mücadele etti.

Korkutelili güreşçilerden daha önce de Balkan Şampiyonu olan Sezgin Koşar, 48 kiloda Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Mehmet Küçük ise 57 kiloda Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Sporcuların antrenörü Ali Topal, yaptığı açıklamada, Koşar ve Küçük'ün milli takıma davet edildiğini söyledi.

Güreşçilerinin Avrupa ve Balkan şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edeceğini belirten Topal, "Emeği geçen başta il müdürümüz Burhanettin Hacıcaferoğlu'na, ilçe müdürümüz Ahmet Tunç'a, kulüp başkanımız Cevat Gündoğdu ve üyelerimize ve güreş eğitim personelimize çok teşekkür ederiz. Antalya'mıza ve Korkuteli'mize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.