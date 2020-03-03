Korkutelili güreşçi Sezgin Koşar Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Korkutelili güreşçi Sezgin Koşar Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Korkutelili güreşçi Sezgin Koşar Türkiye şampiyonu oldu

6 saat önce

Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcuları hafta sonu Sivas'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Küçük Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda başarıyla mücadele etti.

Korkutelili güreşçi Sezgin Koşar Türkiye şampiyonu oldu, System.String[]

Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcuları hafta sonu Sivas'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Küçük Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda başarıyla mücadele etti.

Korkutelili güreşçilerden daha önce de Balkan Şampiyonu olan Sezgin Koşar, 48 kiloda Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Mehmet Küçük ise 57 kiloda Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Sporcuların antrenörü Ali Topal, yaptığı açıklamada, Koşar ve Küçük'ün milli takıma davet edildiğini söyledi.

Güreşçilerinin Avrupa ve Balkan şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edeceğini belirten Topal, "Emeği geçen başta il müdürümüz Burhanettin Hacıcaferoğlu'na, ilçe müdürümüz Ahmet Tunç'a, kulüp başkanımız Cevat Gündoğdu ve üyelerimize ve güreş eğitim personelimize çok teşekkür ederiz. Antalya'mıza ve Korkuteli'mize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Korkuteli, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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