Korkutelili muhtarlar çalıştayda buluştu - Son Dakika
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Korkutelili muhtarlar çalıştayda buluştu

6 saat önce

Korkuteli'de görev yapan muhtarlar, çalıştayda bir araya geldi.

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Korkuteli'de görev yapan muhtarlar, çalıştayda bir araya geldi.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek'in başkanlığını yaptığı çalıştaya Korkuteli Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçükkarasucu ile 50 muhtar katıldı.

Toplantıda muhtarların istek ve şikayetlerini dinleyen İşlek, 27 köyün acil ihtiyaçlarını bitirdiklerini söyledi. Kapalı Hayvan Pazarı'nın bölgenin en büyük pazarlarından olacağına işaret eden İşlek, 3 bin büyükbaş, 6 bin küçükbaş hayvan kapasiteli pazarda otel, restoran, dezenfektasyon üniteleri ile 100 kişilik borsa salonunun bulunacağını kaydetti.

Pazarın açılışının 19 Mayıs'ta yapılacağını vurgulayan İşlek, ilçenin hayvancılığın merkezi haline geleceğini dile getirdi.

İşlek, 635 ailenin piknik yapabileceği 153 dönüme kurulu Seyir Park Projesi'ni de kısa sürede tamamlayacaklarını belirterek, "Burada at çiftliği, paintball ve gokart gibi çeşitli aktiviteler de yapılabilecek. Burayı belediye şirketleri işletecek. Belediye olarak istihdam yaratacağız. Seyir Park'ta, Kanal Korkuteli'de, Hayvan Pazarı'nda, Kadınlar Merkezi projeleri ile en az 70-80 evin dumanı tütecek." dedi.

İşlek, vizyon projelerle ilçeye turist çekmeyi de hedeflediklerini ifade etti.

Korkuteli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:28 Kaynak: AA
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