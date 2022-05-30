Korkutlu öğrenciler Malazgirt ve Ahlat'ın tarihi yerlerini gezdi - Son Dakika
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Korkutlu öğrenciler Malazgirt ve Ahlat'ın tarihi yerlerini gezdi

30.05.2022 10:42
Korkutlu öğrenciler Malazgirt ve Ahlat'ın tarihi yerlerini gezdi

Korukt Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından okulun pansiyonunda kalan öğrencilere yönelik gezi programı düzenlendi.

Korukt Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından okulun pansiyonunda kalan öğrencilere yönelik gezi programı düzenlendi.

"Tarihimi gezerek, görerek öğreniyorum" sloganıyla düzenlenen programda öğretmenlerin nezaret ettiği 15 öğrenci, Malazgirt ve Ahlat'taki tarihi yerleri gezdi.

Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Görkem Sarı, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde düzenlenen gezinin anlamlı olduğunu belirtti.

Başarılı öğrencileri ödüllendirmek için geziyi düzenlediklerini ifade eden Sarı, şunları aktardı:

"Önce Malazgirt'teki Zafer Anıtı, Malazgirt Kalesi ve Malazgirt Milli Parkını gezdik. Buralarda öğrencilerimizle Anadolu'nun kapılarının açılması ile ilgili tarihi bilgileri pekiştirdik. Sonrasında Ahlat'a geldik. Buradaki Selçuklu Müzesi'ni gezdik. Tarih öncesi ve tarih sonrası eserleri görerek öğrencilerimizle derslerde işlediğimiz tarihi bilgilerin kalıcı hale gelmesini sağladık. Sonrasında Ahlat Selçuklu mezarlarını gezdik ve kümbetlerle ilgili bilgiler paylaştık."

Geziye katılan öğrenciler de desteklerinden dolayı Kaymakam Oğuzhan Ocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Laloğlu ve Okul Müdürü Mahmut Sönmez'e teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Malazgirt, Hisarcık, Ahlat, Güncel, Son Dakika

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