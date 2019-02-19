Son Dakika Haberleri: Korkutmak İçin Bacağından Vurdu Öldü

Korkutmak İçin Bacağından Vurdu Öldü

1 saat önce

Adana'da bir gencin para meselesi yüzünden korkutmak için bacağından vurduğu kişi hayatını kaybetti.

Korkutmak İçin Bacağından Vurdu Öldü, System.String[]
Adana'da bir gencin para meselesi yüzünden korkutmak için bacağından vurduğu kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil zanlısı ile arkadaşı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 14 Şubat Perşembe günü merkez Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir apartmanın önünde meydana geldi. İbrahim Fikret Hakverdi (59) 14 Şubat Sevgililer Günü birlikte yaşadığı Moldova uyruklu Lilia M.'ye çiçek alıp evine gitmek üzere yaya yola çıktı. Hakverdi apartmanı kapısından girmek üzereyken arkasından bir kişi gelerek bacağına ateş edip kaçtı. Yaralanan Havkverdi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak bir gün sonra hayatını kaybetti. Hakverdi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılıp otopsi yapıldıktan sonra yakınları tarafından alınıp toprağa verildi.

300 güvenlik kamerası incelendi

Hakverdi'nin ölümünün ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı. Polis olay anını gösteren ve zanlının kaçış ile geliş güzergahında bulunan 300 güvenlik kamerasını topladı. Polis bu kameraları olayın olduğu saatin bir saat ilerisi ve gerisi olarak saniye saniye izledi. Yapılan izlemelerden sonra cinayeti para meselesi yüzünden Doğan G.(31) isimli şahsın işlediğini, Cenker Ş., Birol B. ve Onur G. isimli şahısların ise bu kişiye yardım ettiğini belirledi. Yapılan bu tespitin ardından polis şafak vakti şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Baskınlarda gözaltına alınan 4 kişi emniyete getirilerek sorguya alındı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Doğan G. ve Canker Ş. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer iki zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:51 Kaynak: İHA

14 Şubat, Polis, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Korkutmak İçin Bacağından Vurduğu Kişi Hayatını Kaybetti Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi

Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:40:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Korkutmak İçin Bacağından Vurdu Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]