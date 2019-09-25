Son Dakika Haberleri: Korkutucu: ATLAS Robot İşi İyice Abarttı, Yapamadığı Hareket Yok
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Korkutucu: ATLAS Robot İşi İyice Abarttı, Yapamadığı Hareket Yok

15 dakika önce

Boston Dynamics'in robotu Atlas artık her yerini kullanabiliyor.

Korkutucu: ATLAS Robot İşi İyice Abarttı, Yapamadığı Hareket Yok, System.String[]

Boston Dynamics'in robotu Atlas artık her yerini kullanabiliyor. En sağlam fiziğe sahip insanların yapamayacağı numaraları artık çok kolay yapıyor. Böyle bir ordu kurarlarsa neler olabilir diye düşünmeden edemiyor insan…


Boston, Kültür Sanat

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:53 
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