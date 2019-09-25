Korkutucu: ATLAS Robot İşi İyice Abarttı, Yapamadığı Hareket Yok
15 dakika önce
Boston Dynamics'in robotu Atlas artık her yerini kullanabiliyor.
Boston Dynamics'in robotu Atlas artık her yerini kullanabiliyor. En sağlam fiziğe sahip insanların yapamayacağı numaraları artık çok kolay yapıyor. Böyle bir ordu kurarlarsa neler olabilir diye düşünmeden edemiyor insan…
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25.9.2019 12:08:53. #1.11#
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