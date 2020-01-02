Korkuyla büyüyen Suriyeli çocukların yüzü oyun parkıyla güldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korkuyla büyüyen Suriyeli çocukların yüzü oyun parkıyla güldü - Son Dakika

Korkuyla büyüyen Suriyeli çocukların yüzü oyun parkıyla güldü

6 saat önce

Suriye'de İdlib'e yönelik bombardımanın artmasıyla sivillerin sınıra ve sınıra yakın bölgelerde bulunan kamplara akını devam ediyor.

Korkuyla büyüyen Suriyeli çocukların yüzü oyun parkıyla güldü, System.String[]

Suriye'de İdlib'e yönelik bombardımanın artmasıyla sivillerin sınıra ve sınıra yakın bölgelerde bulunan kamplara akını devam ediyor. İdlib'de bulunan Shabiran mülteci kampına aileleriyle sığınan çocukların yüzü, kampta bulunan oyun parkı ile güldü.


Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından yapılan saldırıların yoğunlaşmasının ardından bölgede yaşayan ailelerin Türkiye sınırına ve sınır yakınlarındaki bölgelere göçü yoğun şekilde devam ediyor. Kısa süre içinde evlerini terk eden binlerce Suriyeli kamplara sığınıyor. Elverişsiz hava koşulları altında mücadele eden aileler, kamplarda ya da kendi kurdukları çadırlarda yaşamaya çalışıyor. Ailelerin yanı sıra çocuklar da korku içerisinde yaşıyor.


Sivillerin farklı bölgelere göçü devam ederken, bazı mülteciler Shabiran mülteci kampına yerleşti. Aileleriyle kaçan çocuklar ise yerleştikleri kampta bulunan parkla sevindi. İnsani yardım malzemelerinin de dağıtıldığı kampa sığınan çocuklar, iç savaşın korkusunu ve hayatta kalma mücadelesini kısa süre de olsa unuttu.


"Üzerimizdeki kıyafetlerle kaçabildik"


Resmi kaynaklara göre, 2017 yılında açılan Shabiran kampına son 2 haftada 100 aile sığındı. Eşyaları olmayan aileler, kampta yapılan yardımlar ile elverişsiz hava koşullarında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kampa göç eden Suriyeli bir anne, "Buraya 12 saatte geldik. Eşyalarımız yok, sadece üzerimizdeki kıyafetlerle kaçabildik. Hem hasta kardeşimle hem de soğuk havada 6 çocuğum ile ilgilenmem gerekiyor. Güvende olmak bizim için en önemlisi ve bu yüzden evlerimizi terk ettik" dedi. - İDLİB

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu
Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
17:17 "Sarıkamış şehitleri" anısına yapılan kardan heykellere yoğun ilgi - Son Dakika
17:16 Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi - Son Dakika
17:16 Tatvan'da okumaya geçen öğrencilere rozet takma etkinliği - Son Dakika
17:16 İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
17:16 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD Büyükelçisi Garber'i kabul etti - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika
16:16 Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:17:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korkuyla büyüyen Suriyeli çocukların yüzü oyun parkıyla güldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]