Korkuyla sığındığı iş yerinde defalarca bıçaklandı, o anlar kamerada - Son Dakika
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Korkuyla sığındığı iş yerinde defalarca bıçaklandı, o anlar kamerada

15.04.2022 12:08
Korkuyla sığındığı iş yerinde defalarca bıçaklandı, o anlar kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini kovalayan şahıslardan kaçtığı sırada tekel bayisine sığınan gencin defalarca bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini kovalayan şahıslardan kaçtığı sırada tekel bayisine sığınan gencin defalarca bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yeri sahibinin şahısları engellemeye çalıştığı sırada şüphelilerden birinin genci sıkıştırarak defalarca bıçakladığı görülüyor.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.G. (22) kendisini kovalayan şahıslardan kaçarak tekel bayisine sığındı. İş yeri sahibi şahısları engellemeye çalışsa da Ş.G. grubun içerisinde yer alan E.D. (16) tarafından bıçaklandı. Ş.G. hafif şekilde yaralanırken, şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ş.G., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ş.G.'nin iş yerine doğru koşarken merdivenlerden yere düştüğü, korkuyla tekel bayisine girdiği, iş yeri sahibinin de şahısları uzak tutmaya çalıştığı görülüyor. Aynı zamanda görüntülerde, iş yeri sahibinin şahısları engellemeye çalıştığı sırada şüphelilerden E.D.'nin Ş.G.'yı sıkıştırarak defalarca bıçakladığı, ardından şahısların olay yerinden kaçtığı anlar da yer aldı. - KOCAELİ

Korkuyla sığındığı iş yerinde defalarca bıçaklandı, o anlar kamerada
Korkuyla sığındığı iş yerinde defalarca bıçaklandı, o anlar kamerada
Korkuyla sığındığı iş yerinde defalarca bıçaklandı, o anlar kamerada
Korkuyla sığındığı iş yerinde defalarca bıçaklandı, o anlar kamerada
Korkuyla sığındığı iş yerinde defalarca bıçaklandı, o anlar kamerada

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Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korkuyla sığındığı iş yerinde defalarca bıçaklandı, o anlar kamerada - Son Dakika


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