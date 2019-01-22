Son Dakika Haberleri: Körleme Satrancın Ustaları Diyarbakır'da Yetişiyor

Körleme Satrancın Ustaları Diyarbakır'da Yetişiyor

23 dakika önce

- Körleme satrancın ustaları Diyarbakır'da yetişiyorDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi-4 (ADEM-4), körleme satrancını yaymak için kurslara devam ediyor.

- Körleme satrancın ustaları Diyarbakır'da yetişiyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi-4 (ADEM-4), körleme satrancını yaymak için kurslara devam ediyor.
Kayapınar'da faaliyet yürüten ADEM-4'te açılan körleme satranç kursu devam ediyor. Kursa yoğun ilgi gösterilirken, satranç öğrenerek birçok turnuvada derece alan öğrenciler, Türkiye'de dereceye girmeyi hedefliyor. Körleme satrancın zihne, çocukların gelişimine ve derslerine önemli katkılarının olduğunu belirten Türkiye Satranç Federasyonu Hakem Antrenörü Gülcan Yavuz, bunun Diyarbakır'da yayılması için çeşitli projeler başlatacaklarını ifade etti. Çocuklarla birlikte güzel işlere imza attıklarını dile getiren Yavuz, "En başta satranç açılışları, taşların hareketleri ve tahtanın tanımından başladık şimdi ise çocuklar belli bir seviyeye geldiler. Körleme satranç, tahtaya bakılmadan satranç koordinatlarının nütasyonla söylenen hamlelerin bir aracı veya kendi kendilerine zihinsel olarak oynanmasıdır. Biz başladığımızda 20 öğrenci vardı. Şu an 60 öğrenciyle devam ediyoruz. 8'i net körleme satranç oynayabiliyor, diğer öğrencilerimizle de yakın zamanda körleme satranca girmeyi hedefliyoruz. Diyarbakır'da çeşitli turnuvalara katılıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvasında 3 öğrencimiz derece yaptı. Güzel derece ve sonuçlar aldık. Son katıldığımız Diyarbakır Yaş Satranç Turnuvasında 16 öğrenciden 13'ü derece yaptı" dedi.
"Körleme satranç, ders notlarımı yükseltti"
İl Birincisi Muhammed Taha Tengiz ise, körleme satrancın derslerine olumlu anlamda birçok etkisinin olduğunu dile getirdi. Tengiz, "2 aydır körleme satranç oynuyorum. İlk öğrendiğimde 8 hamle oynuyordum, şimdi ise daha iyi oynayabiliyorum. Evde satranç oynayarak kendimi geliştiriyordum. Körleme satranç sayesinde fen ve matematik notlarımı yükselttim. Diyarbakır'ı temsilen Antalya'da Türkiye Turnuvasına katılacağız. Orada Türkiye birincisi olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

Türkiye, Kayapınar, Merkez, Diyarbakır, Güncel
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