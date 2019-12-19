Korna çalan kadın sürücüyü darbeden şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korna çalan kadın sürücüyü darbeden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Korna çalan kadın sürücüyü darbeden şüpheli yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da trafikte kendisine korna çalan kadın sürücüyü darbeden şüpheli yakalandı.

İstanbul'da trafikte kendisine korna çalan kadın sürücüyü darbeden şüpheli yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, öndeki aracın ani fren yapması üzerine korna çalan kadın sürücü Ş.A'yı darbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bir başka sürücünün cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri inceleyen ekipler, 34 CLP 792 plakalı araç sürücüsü H.H.B'yi yakaladı.

Sürücü H.H.B'ye yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek ihlalinden 108 lira ceza kesildi.

Trafikte saldırıya uğrayan kadın sürücü Ş.A'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli H.B.B. hakkında adli işlem yapılmak üzere Eyüpsultan Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.

Korna çalan kadın sürücüyü darbeden şüpheli yakalandı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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