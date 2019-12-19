Korna çalan kadın sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da trafikte kendisine korna çalan kadın sürücüyü darbettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, öndeki aracın ani fren yapması üzerine korna çalan kadın sürücü Ş.A'yı darbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bir başka sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, 34 CLP 792 plakalı araç sürücüsü H.H.B'yi yakaladı.

H.H.B'ye "yerleşim yerleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında duraklama veya park etme, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklama veya park etme" kuralını ihlalden 108 lira para cezası kesildi.

Doktor olduğu belirtilen kadın sürücü Ş.A'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan H.H.B, hakkında adli işlem yapılmak üzere Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli H.H.B, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli, mahkeme sorgusunun ardından "darp" suçundan tutuklandı.

Soruşturma dosyasına eklenen olay yerindeki kamera kayıtlarına göre, aracıyla ani fren yapan sürücü H.H.B'nin, arkasından korna çalan kadın sürücü Ş.A.'ya saldırdığı ve iterek yere yıktıktan sonra vurduğu görülüyor. Müdahale etmek isteyen diğer sürücülerle de tartışan sürücünün otomobiline binerek uzaklaştığı anlaşılıyor.