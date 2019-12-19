Korna çalan kadın sürücüyü darp eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korna çalan kadın sürücüyü darp eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Korna çalan kadın sürücüyü darp eden şüpheli yakalandı

6 saat önce

EYÜPSULTAN ilçesinde korna çaldığı için kadın sürücüyü darp ettikten sonra kaçan trafik magandası H.H.B. polis tarafından yakalandı.

Korna çalan kadın sürücüyü darp eden şüpheli yakalandı, System.String[]

EYÜPSULTAN ilçesinde korna çaldığı için kadın sürücüyü darp ettikten sonra kaçan trafik magandası H.H.B. polis tarafından yakalandı. Trafik ekipleri tarafından yakalandıktan sonra 108 lira para cezası kesilen sürücü, kadın sürücünün şikayeti üzerine adli işlem yapılması için  Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sosyal medya üzerinde bir kadın sürücünün yolda korna çaldığı için tartıştığı bir sürücü tarafından yol ortasında darp edildiği görüntülerin yayınlanması üzerine polis harekete geçmişti. Akşam saatlerinde ani fren yapmasının ardından arkasındaki otomobili kullanan kadın sürücüye saldıran şüpheli, onu iterek ve vurarak  yere yıktıktan sonra çevredekilerin müdahalesi üzerine otomobiline binerek uzaklaşmıştı.

108 LİRA CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından kimliği tespit edilen sürücü H.H.B. gözaltına alındı. Sürücü H.H.B.'ye Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi.

ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Ancak darp edilen kadın sürücü Ş.A.'nın şikayeti üzerine sürücü H.H.B. adli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan Polis merkezi amirliğine teslim edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı
Trafik polisi, eşine ceza yazdı Drift yaparken suçüstü yakalanan sürücüye 9 bin lira para cezası Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi

Son Dakika Haberleri
17:16 Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
17:16 Rasulayn'da teröristlerce karargah olarak kullanılan okulun onarımı tamamlandı - Son Dakika
17:15 Prof. Dr. Seyyal Ak: (Ruamlı atların gömülmesi) Bulunduğu yerde yok etmemiz gerekiyor - Son Dakika
17:15 Ankara siber polisinden yasa dışı bahis çetesine darbe - Son Dakika
17:15 Evrencan ve Uzaylılar Işıklıları Coşturdu - Son Dakika
17:01 Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Son Dakika
16:55 Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 17:17:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korna çalan kadın sürücüyü darp eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]