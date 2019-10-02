Son Dakika Haberleri: Korna çaldığı için polisin oğlunu bıçakladı
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Korna çaldığı için polisin oğlunu bıçakladı

1 saat önce

Adana'da bir hastanenin özel güvenlik görevlisi motosikletle giderken, kendisine otomobilden korna çalan bir polisin oğlunu bıçakla ağır yaraladı.

Korna çaldığı için polisin oğlunu bıçakladı, System.String[]

Adana'da bir hastanenin özel güvenlik görevlisi motosikletle giderken, kendisine otomobilden korna çalan bir polisin oğlunu bıçakla ağır yaraladı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Bir polis memurunun oğlu M.K. (25) Kara Fatma Caddesi'nden otomobiliyle giderken önüne çıkan ve bir devlet hastanesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan S.E.'ye (33) korna çaldı. Bunun üzerine S.E., M.K.'ye "Ne korna çalıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede büyüyünce S.E. motosikletinden inip yanında kız arkadaşı bulunan M.K.'yi bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. M.K. çevredekilerin çağırması üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç, yoğun bakıma alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri ise olaydan kısa süre sonra kaçan özel güvenlik görevlisini yakaladı.


Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlının, bıçakladığı şahsın kendisine korna çaldığını, bu yüzden kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


Yaralının hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. - ADANA

Sümer Mahallesi, Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:16 Kaynak: İHA
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