Çorlu'da korna çaldıkları sürücü aniden durunca 3 araç birbirine girdi! 1 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Çorlu'da korna çaldıkları sürücü aniden durunca 3 araç birbirine girdi! 1 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

20.12.2022 09:00

Tekirdağ Çorlu'da ışıklarda ilerlemesi için korna çalınan sürücünün aniden durması sonucu 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Sabah saatlerinde İstanbul yolu üzeri Türkgücü sapağında seyreden Tayfun A. idaresindeki otomobil, ışıklı kavşağı geçince duraklama yaptı. Aynı yönde seyreden Hasan A. ve Alibey A. idaresindeki otomobiller, bir anda duran otomobile arkadan çarptı.

1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası yaralanan sürücülerden Alibey A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Korna çaldıkları sürücü durunca araçlar birbirlerine girdi! O anlar kamerada

KORNA ÇALINCA OLANLAR OLMUŞ

Öte yandan kazayla ilgili konuşan görgü tanığı bir kişi, ışıklarda ilerlemesi için korna çaldıkları sürücünün bir anda durduğunu ve kazaya sebebiyet verdiğini öne sürdü. Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da korna çaldıkları sürücü aniden durunca 3 araç birbirine girdi! 1 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da korna çaldıkları sürücü aniden durunca 3 araç birbirine girdi! 1 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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