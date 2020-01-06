Kornadan rahatsız olan esnaftan afişli çözüm - Son Dakika
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Kornadan rahatsız olan esnaftan afişli çözüm

6 saat önce

Kornadan rahatsız olan esnaftan afişli çözümDenizli'de, korna sesinden rahatsız olan esnaf Ahmet Altunal, farkındalık oluşturmak için iş yerinin bulunduğu caddeye 5 metre uzunluğunda 'Bebek uyuyor kornaya basma' yazılı afiş astı.

Kornadan rahatsız olan esnaftan afişli çözüm

Denizli'de, korna sesinden rahatsız olan esnaf Ahmet Altunal, farkındalık oluşturmak için iş yerinin bulunduğu caddeye 5 metre uzunluğunda 'Bebek uyuyor kornaya basma' yazılı afiş astı. Altunal, 2 bin liraya mal olan afişin gürültü kirliliğini yüzde 50 azalttığını söyledi.

Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'ndeki en işlek noktalardan 2. Ticari Yol Caddesi'nde telefon ve yedek parça ticareti yapan Ahmet Altunal (36), trafikte yükselen korna seslerinden rahatsız olunca çözüm aramaya başladı. Gereksiz korna kullanımına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Altunal, 2 bin lira maliyetle, 'Bebek uyuyor kornaya basma' yazılı afiş yaptırdı. Altunal daha sonra vinç kiralayarak, üzerinde korna işareti bulunan, 5 metre uzunluğunda, 4 metre enindeki afişi caddeye astırdı. İlginç afiş, yoldan geçen sürücü ve yayaların ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar afişin fotoğraflarını çekip, sosyal medyaya paylaştı.

Caddedeki gürültü kirliliğine afiş astırıp çözüm bulmak istediğini belirten Altunal, İş yerimin bulunduğu bu cadde, kentin en hareketli yerlerinden. Burada trafik oldukça yoğun oluyor. Aşırı derecede korna çalınıyor. Bu durum beni ve çevredeki esnafı çok rahatsız ediyordu. Afiş yaptırarak çözüm buldum. Trafikte farkındalık olsun istedim. Korna boş yere çalınmasın. Bazı sürücüler ellerini kornaya basılı tutuyor. Korna sesi gürültü kirliliğine yol açıyor. Bu afiş işe yaradı. Korna sesini yüzde 50 azalttı. Bunu gören sürücüler daha duyarlı oluyor. Aslında ortada bebek de yok. Afişi astırdığım için herkes bana teşekkür ediyor.

Kornadan rahatsız olan esnaftan afişli çözüm

Merkezefendi, Denizli, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:05 Kaynak: DHA
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